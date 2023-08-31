الجمهور يشيد بحفلات مهرجان القلعة: تنظيم رائع وأجواء جميلة

رصدت فضائية «الحياة»، آراء الجمهور عن مهرجان القلعة، إذ أوضحت إحدى الحضور أن حفلات مهرجان القلعة منظمة بطريقة جيدة وسعيدة بسبب أن الحدث مقام بتلك الطريقة الرائعة.

تعاون واضح من القائمين على الحفل

وقال أحد الحضور في مهرجان القلعة إن الحضور في منطقة القلعة يقومون بمساعدة بعضهم البعض في الوصول للمكان الذي يوجد به مسرح الحفل بطريقة سهلة، كما أن هناك تعاون واضح من القائمين على الحفل والتنظيم أكثر من رائع.

وقالت إحدى الحضور: الحفلات تحفة وأحلى حاجة، والمهرجان أنا بحضره من 10 سنين، والقلعة بالليل تحفة وجو الحفلات رائع، والأجواء جميلة والحفلات منظمة للغاية.

الحفلات تشهد تطورا كبيرا

وأوضح أحد الحضور: يوجد تطور في كل سنة عن السنة الماضية في مهرجان القلعة قائلًا: «الناس مبسوطة ومفيش تزاحم، والحملات ممتازة بسبب التنوع اللي موجود فيها».

ووجهت إحدى الحضور الشكر لقناة الحياة على تغطية حفلات مهرجان القلعة لأنها تتيح للأشخاص الذين لم يستطيعوا حضور الحفل، أن يشاهدوه من منازلهم قائلة: «قناة الحياة بتتيح للجمهور أنه يشوف الفنانين اللي بيحبوهم».