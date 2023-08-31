حقيقة فيديو متداول لقائد فاجنر يؤكد أنه «بخير».. هل مازال على قيد الحياة؟

فيديو جديد انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين يظهر خلاله وهو يتحدث عن حياته وأنه بصحة جيدة ويعيش في أفريقيا.

الآن عطلة ونحن في النصف الثاني من أغسطس وأتواجد في إفريقيا

الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر السوشيال ميديا قال فيه بريجوجين: «إلى الذين يهتمون بحياتي، ويتساءلون إن كنت على قيد الحياة أو لا، وكيف هي أحوالي، الآن عطلة ونحن في النصف الثاني من أغسطس، أتواجد في إفريقيا، إلى الذين يحبون مناقشة خصوصياتي، فإن أموالي وأعمالي وحياتي الجنسية كلها على ما يرام».

الفيديو تم تسجيله قبل أيام من مقتله

وبحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم» فان الفيديو تم تسجيله بين 19 و20 أغسطس الجاري، أي قبل أيام من مصرع بريجوجين في حادث تحطم طائرته الخاصة شمال موسكو.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد حددت هوية جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وأن قائد فاجنر ونائبه كانا بين القتلى، قبل الإعلان عن تشييع جنازت سرا، ودفن في مقبرة بوروخوفسكوي في سان بطرسبرج، مسقط رأسه.