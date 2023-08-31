موعد الكشف الطبي بجامعة المنيا.. يبدأ 10 سبتمبر بكليتي الطب والصيدلة

موعد الكشف الطبي بجامعة المنيا، حيث يبدأ داخل كليتي الطب البشري والصيدلة يوم 10 من شهر سبتمبر وينتهي يوم الإثنين 2 أكتوبر، على أن يتم إجراء الكشف لجميع الطلاب الجدد الذين تخلفوا عن الحضور في جميع كليات جامعة المنيا البالغ عددها 20 كلية، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض، وبعد انتهاء الكشف الطبي يتم استخراج الكارنيه الجامعي للعام الجديد.

مكان إجراء الكشف الطبي جامعة المنيا

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد الكشف الطبي جامعة المنيا للطلاب الجدد الذين جرى ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا سيكون بصالة الأنشطة خلف كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية المتمثل في الرقم القومي واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية مختومة بختم شئون الطلبة من الكليات.

جدول وموعد الكشف الطبي جامعة المنيا

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن إدارة الجامعة وضعت جدولا بالتنسيق مع جميع الكليات لتحديد موعد الكشف الطبي جامعة المنيا داخل كل كلية على حدة كالتالي:

- الأحد 10 سبتمبر كليتي الطب البشري والصيدلة.

- الإثنين 11 سبتمبر كليتي طب الأسنان والعلوم.

- الثلاثاء 12 سبتمبر كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات.

- الأربعاء 13 سبتمبر كليتي الطب البيطري والألسن.

- الخميس 14 سبتمبر كلية التمريض ومعهد التمريض.

- الأحد 17 سبتمبر كليتي الحقوق والسياحة والفنادق.

- الإثنين 18 سبتمبر كليتي الفنون الجميلة والتربية الفنية.

- الثلاثاء 19 سبتمبر كلية التربية

- كشف للطالبات فقط - الأربعاء 20 سبتمبر كلية التربية - كشف للطلاب الذكور فقط.

- الخميس 21 سبتمبر كلية التربية للطفولة المبكرة.

- الأحد 24 سبتمبر كلية التربية النوعية.

- الإثنين 25 سبتمبر كلية الزراعة.

- الثلاثاء 26 سبتمبر كلية دار العلوم – الكشف للطالبات فقط.

- الأربعاء 27 سبتمبر كلية دار العلوم الكشف للطلاب الذكور فقط.

- الخميس 28 سبتمبر كلية الآداب الكشف للطالبات فقط.

-الأحد 1 أكتوبر كلية الآداب الكشف للطلاب الذكور فقط.

-الإثنين 2 أكتوبر للطلاب المتخلفين في جميع الكليات.