مواهب الأوبرا يقدمون أغنيات العندليب الأسمر في محكى القلعة

شارك عدد من أصوات ومواهب الأوبرا، في تقديم وصلة غنائية خلال فعاليات الليلة السادسة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ31.

قدم مواهب الأوبرا، خلال الحفل بمهرجان القلعة، عدد من أهم واشهر أغنيات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، منها زي الهوا وحاجة غريبة وجانا الهوا وقولولو الحقيقة.

ومن المقرر أن يقدم الفنان الكبير علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، باقة من أعماله الغنائية الشهيرة، منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني، وغيرها.