مهرجان العلمين الجديدة.. 50 يوما من النجاح والفعاليات المتميزة

استعرض تقرير على شاشة «إكسترا نيوز»، التجربة الصيفية الفريدة التي قدمها مهرجان العلمين الجديدة على ساحل المتوسط، مسلطا الضوء على الزخم الكبير الذي حظيت به الدورة الأولى من المهرجان وفعالياته.

جذب مهرجان العلمين لأنظار العالم

ووفقا لتقرير «إكسترا نيوز»، فإنَّ المهرجان نجح في جذب أنظار العالم إلى مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، لتصبح محط أنظار العالم، وباتت وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي، لتميزها بجوها وشواطئها الفيروزية الرائعة.

بطولات رياضية

وتابع التقرير استعراضه لما ضمه المهرجان من بطولات رياضية عديدة، مثل كرة القدم الشاطئية والبطولة العربية للجودو وسباق «الترايثلون» و«البادل»، بالإضافة إلى العديد من التحديات الرياضية بمشاركة نجوم الرياضة حول العالم.

وأشار إلى ما شهده المهرجان من عروض جوية وبحرية مميزة جذبت الآلاف لمتابعتها، ومحبي الموضة والأزياء كانوا على موعد مع عرض أزياء لمصمم عالمي مايكل سينكو، الذي أشاد بـ«العلمين الجديدة»، وما تتمتع به من مقومات تجعلها وجهة للعديد من مصممي الأزياء العالميين.