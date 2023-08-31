مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين لوحة موسيقية ورياضية وثقافية رائعة

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مهرجان العلمين لوحة فنية موسيقية طربية رياضية وثقافية رائعة، حيث امتد لأكثر من 50 يوما في أماكن متنوعة بالعلمين الجديدة.

حفلات كثيرة في أرينا العلمين

وأضاف «محمد»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن منطقة العلمين أرينا شهدت عددا من الحفلات الموسيقية والطربية لأفضل وأشهر وأكبر مطربي مصر والعرب.

عدد كبير من الفعاليات الرياضية

وتابع مراسل القناة الأولى: «جرى تنظيم عدد كبير من الفعاليات الرياضية على شواطئ مدينة العلمين الجديدة مثل بطولة البادل الذي حضر فيه عدد مبير من المصنفين الدوليين، والكرة الشاطئية ورياضة الترايثيلون».

ولفت، إلى أن التنوع كان موجودا في سماء مدينة العلمين التي شهدت عددا من العروض مثل طائرات الـrc وكتابة اسم مصر في مدينة العلمين والأعلام المصرية في السماء، كما تواجد مسرح الشارع وعددا من الفرق الموسيقية والغنائية التي نفذت عددا من العروض المختلفة.