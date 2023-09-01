إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: «احذر.. كل لايك أو شير هتتحاسب عليه»

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد سيدنا الحسين، إنَّه على الجميع الحرص في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فكل ما يعرض عليك أنت محاسب عليه ولو بمجرد الضغط على زر «الإعجاب» وهي أمور كثير ما نستهين بها، فما بالك لو عملت شير «خلي بالك.. أنت محاسب عليه».

وأضاف «عبد السلام» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، تقديم الإعلامي أسامة رسلان والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه إذا شاركت منشورا أو محتوى يرضى الله ورسوله، وإذا عملت شير لمحتوى لا يرضى عنه الله ورسوله في كلتا الحالتين أنت محاسب.

الدال على الخير كفاعله

وتابع إمام مسجد سيدنا الحسين، أن محتوى به أشياء خاطئة وحرام وتغضب الله خاصة الشائعات التي لا أصل لها ستحاسب عليها، مستشهداً بحديث للنبي: «الدال على الخير كفاعله»، وما معناه: «من سن سنة سيئة فعليه إثمها ليوم الدين».

خلي بالك من الشير

واستطرد «عبد السلام»، «خلي بالك وأنت قاعد على السوشيال ميديا.. لو عملت شير لمحتوى جيد يستفيد منه غيرك ستأخذ نفس الأجر والثواب، والعكس تماماً.. أما الشير لمحتوى حرام أو خاطىء أو أخبار كاذبة وشائعات وأنت تعلم بما سيؤثره هذا المحتوى في المجتمع أو حتى على شخص بعينه أو مؤسسة ما، حتى «تلقيح الكلام على الأشخاص سواء قريب أو جار.. فأنت محاسب ».