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هاني كمال يكشف عبر قناة «الناس» أضرار تدخل الآباء في اختيارات أبنائهم

كتب:

مريم جاد
06:42 م | الخميس 31 أغسطس 2023
رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

قال الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه يعتبر تحقيق الآباء لأحلامهم على حساب شخصية أبنائهم فعل خاطئ لأن ذلك يعتبر عبئا عليهم ومسؤولية وضغطا وخاصة باختيار الرياضة التي يرغبون فيها.

حرية الأبناء باختيار مستقلبهم الرياضي

أضاف «كمال»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «بكل بساطة عند اختيار ممارسة رياضة هناك سؤال بسيط، وهو من الذي سيؤدي تلك الرياضة إذا لا دخل للآباء بذلك الاختيار، دور الآباء يجب أن يكون باعتبارهم المكتشف الأول للموهبة وميول الطفل بتنيمتها».

تابع: أن النجاح يأتي من دعم وتعظيم الموهبة لدى طفلك والعمل على تنميتها فإذا رغب بممارسة نوع رياضة معين تأكد بأنه سيتفوق بها لأنه يحبها وبتنميتها سيصل لمكانة عالية بها.

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