«أزهري» لـ قناة الناس: كثرة الإنجاب ليست بالضرورة «عزوة» ولا تأتي بالرزق

حذَّر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من تأثير كثرة الإنجاب على تربية وتنشئة الأبناء، وبالتالي خطورته على المجتمع وبنائه ككل، قائلاً: «العبرة ليست بكثرة إنجاب الأطفال، إنما بحسن تربيتهم وتعليمهم الأخلاق الحسنة والمعاملات وما ينفعهم من أمور الدنيا والآخرة».

تمام: مفهوم «العزوة» قد يتحول إلى نقمة

وأضاف «تمام»، خلال حواره ببرنامج «البيت»، تقديم الإعلامية مروة شتلة والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأربعاء، أنَّ مفهوم «العزوة» قد يتحول إلى نقمة إذا لم يحسن الأب تربية أبناءه وتنشأتهم بشكل سليم، وعلى الأب مراعاة عدة محددات فيما يتعلق بعدد الأولاد والإنجاب، مثل القدرات المالية والظروف الاجتماعية والصحية وهل تسمح بإنجاب عديد كبير من الأطفال أم لا «الموضوع مش كتر عيال وخلاص».

حتى لا تظلم أبناءك.. «لا تكثر من الإنجاب»

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، «لا تأت بأطفال يكونوا حمل ثقيل على ظهرك يثقلونك وتؤذيهم إذا لم يتلقوا التنشئة الصالحة والتربية وقدر كافٍ من التعليم والتغذية والملبس.. لا تكثر من الإنجاب والخلفه بعدد أطفال فوق طاقتك وقدراتك وإمكاناتك المادية حتى لا تظلم أولادك».