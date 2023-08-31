كيف اختلفت التربية بين الماضي والحاضر؟.. «قناة الناس» ترصد آراء المواطنين

استطلع برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، آراء بعض المواطنين، حول الفرق بين التربية التقليدية والحديثة.

وقال أحد المواطنين، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «التربية بالماضي كانت قائمة على المودة والرحمة وعطف الأب واحترام الكبير للصغير والعكس».

وأضاف آخر: «رغم اختلاف الدرجات العلمية بين الماضي والحاضر، لكن الأهالي كانت تزرع قيما وتقاليد بأبنائها بصورة أكبر».

وتابعت إحدى متابعي البرنامج قائلة، «كان يوجد احترام كبير بين الأبناء وآباءهم وكان يوجد جانب ديني كبير قائم بالتربية، عكس الوقت الحالي من مشاكل واختلافات بالآراء والقيم».

أثر التكنولوجيا الحديثة على التربية

واستكمل أحدهم، أنه بالماضي كان لا يوجد هذا الكم من التكنولوجيا والأجهزة وكان هدف الأبناء حفظ القرآن والتعلم.

وقال أحد المواطنين: «ظهرت نتيجة سلبي لتساهل الآباء مع الأبناء، وترك الحبل لهم دون رقابة أو توجيه وحدث تغير كبير بالشخصية».

وتابع آخر، بأن التكنولوجيا أصبحت تتدخل بين العائلات، إذ إن انشغال الأهالي يجعل الأبناء ينشغلون هم الآخرين بالأجهزة ولا يوجد تواصل اجتماعي بين العائلة مما أدى إلى حدوث فجوات بينهم.