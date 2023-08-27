بايدن يطلب تمويل لقاح جديد لمواجهة متحور إيريس.. طبيب يكشف التفاصيل

اعتقد الكثيرون أن فيروس كورونا أصبح جزءا من الماضي ولا عودة له، حتى إن الجميع في مختلف دول العالم بدأوا يمارسون حياتهم الطبيعية، ولكن استطاعت جائحة كورونا أن تعود من جديد من خلال ظهور متحور كورونا «إيريس» الذي تفشى في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ظهر في 60 دولة في العالم، ما جعل القلق والخوف يسيطران على سكانها.

تفشي متحور كورونا في أمريكا

تفشي متحور كورونا «إيريس» في بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية جعل الرئيس الأمريكي «جو بايدن» يعتزم طلب تمويل إضافي من الكونجرس لتطوير لقاح فعال لمتحور فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنه من المرجَّح أن يوصي الجميع بالحصول على اللقاح الجديد، بغضِّ النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحًا سابقًا أم لا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا هيل».

في هذا الشأن، قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الأمراض الباطنة بمستشفى «روبرت وود جونسون» في نيوجيرسي بأمريكا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طبيعة الفيروسات أنها لما تنقل العدوى الخاصة بها من شخص لأخرى هذا ما يتيح فرصة لتكاثرها: «طالما أن فيروس كوفيد يواصل الانتشار من شخص إلى آخر، فإن فرصة التحور تظل موجودة».

متحور كورونا الجديد سريع الانتشار

وتابع أستاذ أمراض الباطنة أن المتحور الجديد سريع الانتشار مقارنة بمتحورات كورونا السابقة ويتم الذعر منه في حالة واحدة عندما تكون هناك زيادة في نسبة الوفيات ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن: «المفروض نقلق في حالة واحدة، لو المتحور الجديد علامات الإصابة به بتكون أخطر من المتحورات السابقة أو لما تزيد فيه حالات الوفاة»، مشيرا إلى أن سبب طلب الرئيس الأمريكي لتمويل لقاح جديد يرجع إلى زيارة سرع انتشار المتحور.

وأضاف «خضر» أن شركات الأدوية طوَّرت التطعيمات واللقاحات الخاصة بها، لا سيما أن هناك تقاربا جينيا بين المتحور الجديد ومتحورات كورونا السابقة، حيث تساعد هذه اللقاحات على توفير مناعة من المتحور الجديد، ولكن لم يعلن عن أي نتائج أولوية عن نسبة حماية هذه اللقاحات المرضى من المتحور الجديد.

طرق الوقاية من المتحور الجديد

وقدم عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها من أجل الوقاية من المتحور الجديد، التي منها:

غسيل الأيدي

تجنب الأماكن المزدحمة

غطاء الوجه في حالة تزايد الأعداد

التشخيص المبكر وعزل المريض بأسرع ما يمكن للتحكم في انتشار المرض.