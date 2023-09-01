5756 وظيفة خالية في المحافظات لجميع المؤهلات.. رواتب تصل لـ9 آلاف جنيه

أعلنت مديريات العمل في عدة محافظات تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، لعدد من التخصصات، بينها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023، الذي يبدأ اليوم.

تشمل الوظائف الخالية المعلن عنها محافظات: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية في تخصصات كثيرة مثل: المهندسين، والمعلمين والمحاسبين، والسكرتارية وكافة الأعمال الفندقية، ومهن أخرى.

خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية وفرص العمل بالمحافظات وفقا لمديريات العمل كالتالي:

- شركة نقل تطلب سائقين بمختلف المؤهلات براتب يبدأ من 9 آلاف جنيه، بمختلف المحافظات.

- شركة هندسية تطلب 25 مهندسا براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه بخبرة وبدون.

- شركة صناعية تطلب عمال إنتاج براتب يبدأ من 3750 جنيها مؤهلات متوسطة بخبرة وبدون.

- شركة تجارية تطلب مندوبي توزيع بمختلف محافظات راتب يبدأ من 6 آلاف جنيه بخبرة وبدون.

متابعة الوظائف الخالية

ووجهت وزارة العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف الخالية، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.