خريطة الوظائف الخالية في المنوفية للمؤهلات العليا والمتوسطة.. طريقة التقديم

أتاحت مديرية العمل بمحافظة المنوفية عدة وظائف خالية للمؤهلات العليا والمتوسطة بخبرة وبدون، في مؤسسات وشركات خاصة عبر نشرتها الدورية التي تصدرها نصف شهريا، وتضم وظائف خالية للشباب من الجنسين، بامتيازات مغرية منها تأمين طبي واجتماعي للمقبولين، مع توفير بدلات انتقال ومواصلات من وإلى أماكن العمل ببعض الوظائف، ويحدد الراتب وفقا للمهنة المطلوبة في المقابلة الشخصية.

خريطة الوظائف الخالية 2023

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية 2023 المعلن عنها بنشرة توظيف مديرية العمل بالمنوفية كالتالي،

_تطلب مجموعة مدارس خاصة عدة مدرسين تخصصات مختلفة منها إنجليزي وحاسب آلي، وجغرافيا وتاريخ وكيمياء وأحياء ولغة عربية وفيزياء مؤهلات عليا تخصصات ليسانس آداب وتربية للشباب من الجنسين، بخبرة وبدون ويفضل الحاصلين على الدراسات العليا، من 25 حتى 45 ويحدد السعر عقب المقابلة الشخصية وفقا للخبرة والمؤهل.

_شركة صناعية للحلويات تطلب، عمال نظافة وباريستا وكاشير وبائعيين مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل بخبرة وبدون خبرة سن يبدأ من 22 حتى 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمهنة المطلوبة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

وحددت مديرية العمل طريقة التقديم على الوظائف الخالية بتقديم السيرة الذاتية، وطلب العمل موضح به الوظيفة المطلوبة ووسيلة تواصل ليتم التواصل مع المقبولين بالوظيفة، إلى مديرية العمل بمحافظة المنوفية، ورقيا بمواعيد العمل الرسمية وسيتم توقيع العقود بالمديرية لضمان حقوق الطرفين.