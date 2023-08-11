خريطة الوظائف الخالية 2023 في دمياط.. اعرف الأوراق والشروط

كشفت مديرية العمل بمحافظة دمياط، مجموعة من الوظائف الخالية للشباب من الجنسين بالمؤسسات والشركات الخاصة، بخبرة وبدون خبرة لجميع المؤهلات وتوفر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي مع تحديد الراتب وفقا للمؤهل والخبرة بالمقابلة الشخصية، مع توقيع عقد العمل للمقبولين بوظائف مديرية العمل بإشراف المديرية لضمان حقوق طرفي العقد.

خريطة الوظائف الخالية بدمياط

وحددت مديرية العمل بدمياط في نشرتها الدورية تفاصيل الوظائف الخالية في عدة شركات ومؤسسات استثمارية كالتالي،

- شركة صناعية تطلب 200 عامل إنتاج و10 عمال صيانة، مؤهلات متوسطة مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية وسن يبدأ من 35 عاما.

- شركة تجارية تطلب مندوبي مبيعات مؤهلات عليا ومتوسطة سن حتى 35 عاما، بخبرة وبدون ويحدد الراتب وفقا الخبرة والمؤهلات.

- مصنع يطلب مهندسين جودة وإنتاج وعمال وفنيين صيانة وفنيين جودة ومراقب إنتاج وعمال، مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون على ألا يزيد السعر عن 35 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة نقل تطلب سائقي حفار وفنيين لحام وعمال وفنيين صيانة وفنيين ميكانيكي، مختلف المؤهلات بخبرة وبدون عمر حتى 35 عاما، وتحديد الراتب وفقا للمؤهل والخبرة والوظيفة المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية

ووضحت مديرية العمل بمحافظة دمياط الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية كالتالي،

- السيرة الذاتية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- فيش وتشبيه، صحيفة الحالة الجنائية.

- طلب تقديم للعمل مع تحديد الوظيفة المطلوبة.

- تحديد وسيلة اتصال للتواصل.