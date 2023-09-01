عاجل.. فشل مفاوضات صلاح واتحاد جدة.. إعلامي سعودي يفجر مفاجأة جديدة

أكد عبد الأعلى سكير، الناقد الرياضي السعودي، أن المفاوضات بين اتحاد جدة السعودي ونادي ليفربول الإنجليزي، لضم محمد صلاح، نجم الفريق وقائد المنتخب المصري، انهارت وانتهت بالفشل ليتأكد بقاؤه في قلعة آنفيلد حتى نهايم الموسم الكروي الحالي.

وأوضح سكير في تصريحات تليفزيونية أن المفاوضات التي جرت كانت شفهية بين نادي اتحاد جدة وليفربول ومحمد صلاح والألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن نادي اتحاد جدة لم يكن قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب.

وأضاف الناقد الرياضي السعودي أن رغم موافقة محمد صلاح مبدئيا على الصفقة إلا أن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب والسبب الرئيسي هو كلوب الذي تمسك بلاعبه ورفض رحيله إلى الدوري السعودي.

وأشار سكير إلى أن المفاوضات توقفت بشكل نهائي لضم صلاح رغم رغبة اتحاد جدة بشكل جدي على ضم اللاعب موضحًا أن إصرار كلوب أنهى كل آمال النادي وأجبر ليفربول على رفض الصفقة.

وأوضح الناقد الرياضي السعودي أنه يعتقد أن كلوب كان يعتقد أنه يمكنه الحصول على أكبر مكاسب مالية من الصفقة وأن يدفع صندوق الاستثمارات مبالغ كبيرة للحصول على موافقته مما أدى لانهيار المفاوضات.

وتشهد التقارير الصحفية المتعلقة بشأن الصفقة وسط تأكيد صحيفة «عكاظ» والإعلام السعودي عن إتمام الصفقة في الجانب الآخر تشير التقارير الصحفية الإنجليزية أن ليفربول يرفض رحيل اللاعب.