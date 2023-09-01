كيف اكتشفت الولايات المتحدة وأوروبا طفرات المتحور الجديد بيرولا؟

بعد وضع المتحور الجديد بيرولا BA.2.86 تحت المراقبة من قبل منظمة الصحة العالمية، والدراسة من العلماء بسبب طفراته المتعددة، لا يزال العالم يترقب انتشار المتحور الجديد بشيء من الحذر خوفًا من حدوث قفزات في معدلات الإصابات أو الوفيات.

وأبلغ حتى الآن عن 24 إصابة مؤكدة على الأقل بقاعدة بيانات الفيروسات العالمية «GISAID»، أعلنتها السلطات الصحية بالدول التي شهدت حالات إصابة بـBA.2.86 وهي 10 إصابات في الدنمارك، و4 في السويد، و3 في الولايات المتحدة، و2 في جنوب إفريقيا، و2 في البرتغال، وواحد في إسرائيل، وواحد في المملكة المتحدة وآخر في كندا، إضافة إلى عدد من البلاغات الأخرى من بعض الدول تفيد بانتشار علامات المتحور، وهو ما ظهر عند استخدام اختبار مياه الصرف الصحي في المناطق التي لم تكتشف بها حالات إصابة بشرية حتى الآن، وفقًا للشبكة التلفزيونية الأمريكية «سي بي إس».

ورُغم من المخاوف وحالة القلق المرتبطة بمتحور بيرولا فإنّه لا توجد حالة وفاة ناتجة عن هذا المتحور حول العالم، وفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية.

وقال مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة، إن حالات الإصابة بـBA.2.86 التي أعلنت لم يكن لها أي «ارتباط وبائي» معروف مع بعضها البعض، لذا يعتقد خبراء الصحة أن المتحورات السابقة شديدة التحور نشأت في أجسام المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة والذين يعانون بالفعل من أمراض مزمنة.

يُشار إلى أنّ أول إصابة لمواطن أمريكي بمتحور بيرولا أبلغ عنها بعد الكشف عن نتائج عينة بمختبر في جامعة ميشيجان لمواطن أمريكي يوم 3 أغسطس الماضي أي من قرابة شهر، وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في ميشيجان، أن العينة ترجع لشخص بالغ يعيش في مقاطعة واشتيناو بالولاية.