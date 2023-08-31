فئات تحتاج لجرعة تعزيزية من لقاح كورونا لمواجهة المتحور الجديد.. بينها المدخنون

سرعة انتشار متحورات كورونا الجديد تسببت في حالة من القلق والتوتر في بعض دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظًا في عدد المصابين بالفيروس، كما أن مصر سجلت حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد Eg.5، وفق ما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إذ ظهرت أعراض خفيفة عليهما، ما أثار تساؤلًا حول الفئات التي تحتاج إلى تلقي جرعة تعزيزية من لقاح كورونا بعد ظهور المتحور الجديد؟

وأجاب الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا إن كورونا ومتحوراته أصبحت أكثر ضعفا، وأعراضه أصبحت تقل تدريجيًا، ويصعب التمييز بين أعراض كورونا ومتحوراته وبين الإصابة بنزلات البرد المعتادة.

وتابع استشاري المناعة، أنه حتى الآن لا داع لتطعيم جموع المصريين ضد المتحور إيريس لعدة أسباب:

1- المتحور ليس شرساً حتى الآن.

2- لا يسبب أى مضاعفات ولا يستلزم الاحتجاز في المستشفيات أو يسبب الوفاة.

3- التطعيمات الحالية كافية حتى الآن للحد من مضاعفات العدوى بمتحورات الكورونا الأكثر شراسة فعلًا من المتحور إيريس.

الفئات الأكثر خطورة من متحور الكورونا الجديد

وأشار «بدران» إلى الأولوية تكون للفئات الأكثر عرضة للخطورة مع متحور كورونا الجديد EG.51 وهم:

- مرضى الأمراض المزمنة المهملة العلاج.

- كبار السن

- مرضى الأورام.

- البدناء.

- المدخنون

- كل الفئات العمرية التي تعاني من قلة المناعة.

أعراض متحور كورونا الجديد

المتحور الجديد، لا يسبب أعراضا أكثر شراسة من المتحورات الأخرى، وفق الأدلة المتاحة في منظمة الصحة العالمية، وعلى الرغم من تجاوز المتحور الجديد لجهاز المناعة بسهولة، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا ومتحوراته المختلفة في الوقت الحالي، التالي:

- الحمى

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- السعال

- آلام الجسم وآلام العضلات

التعب والإسهال.