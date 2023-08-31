مصر تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق مبنى بجوهانسبرج

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر، لجنوب أفريقيا، في ضحايا الحريق الذي اندلع بمبنى في مدينة جوهانسبرج، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية، صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.