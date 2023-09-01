سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:10 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية - صورة أرشيفية
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم حسب آخر تحديث في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية
وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية، وفقاً لما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.39 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.39 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.42 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.42 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.