سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم حسب آخر تحديث في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية، وفقاً لما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة للشراء: 8.38 جنيه.