سعر الدرهم الإمارتي اليوم الخميس 31-8-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 31-8-2023 في أبرز البنوك المصرية استقرارا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء: 8.38 جنيه.