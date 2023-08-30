استقرار أسعار الدرهم الإمارتي اليوم الأربعاء 30-8- 2023 في البنوك

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 30-8- 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، تبعا للبنك التجاري الدولي الـcib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.