رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استقرار أسعار الدرهم الإمارتي اليوم الأربعاء 30-8- 2023 في البنوك

كتب:

مارينا رؤوف
11:29 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 30-8- 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، تبعا للبنك التجاري الدولي الـcib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

اقرأ المزيد:

استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك المصرية

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم بختام التعاملات في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.