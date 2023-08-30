سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم، ليسجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه شراء و8.42 جنيه بيعا.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

- كما وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك الإسكندرية إلي 8.42 جنيه بيعا و8.38 جنيه شراء.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

- وعن سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء داخل ميد بنك يبلغ 8.27 جنيه للشراء والبيع 8.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

- أعلن بنك التنمية الصناعية عن سعر الدرهم الاماراتي اليوم حيث يسجل سعر الشراء 8.33 جنيه وسعر البيع يصل إلى 8.39 جنيه.