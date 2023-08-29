استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك

حافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك، على استقراره الملحوظ منذ فترة طويلة في البنوك المصرية، حسب ما كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في البنوك 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بيعا و8.39 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.42 جنيه للبيع والشراء 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بينما يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه شراءً و8.42 جنيه بيعا.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس فيبلغ 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.