«لو عندك شقة أو شاليه في المصيف».. كم تدفع للضرائب العقارية؟

أعلنت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية الخاصة بالوحدات المصيفية المستأجرة، موضحة أن المالك لا يجوز له دفع ضريبة الثروة العقارية إذا كان صافي الإيراد أقل من 21 ألف جنيه سنويًا.

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه في حالة إذا كان إيراد الوحدة المصيفية 100 ألف جنيه سنويا، فإنه يتم حساب الضريبة على النحو التالي: خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات والصيانة وغيرها من النفقات، ثم تحتسب الضريبة على النسبة الباقية فقط وهي 50%.

ويكون حساب الضريبة العقارية على مبلغ 50 ألف جنيه بأن يتم ضربها في نسبة 2.5%، وتكون النتيجة 1250 جنيهًا سنويًا وهذا المبلغ يكون قيمة الضرائب العقارية السنوية المستحقة على تلك الوحدة المستأجرة، ويتزايد المبلغ بحسب زيادة الإيراد السنوي من الربح وتصل نسبة الضرائب إلى 27.5% وهو الحد الأقصى الذي يتم تحصيله من المالك.

حساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية

وحددت مصلحة الضرائب قيمة ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية الذي يبدأ ثمنها 2 مليون جنيه فإن الحد الأدنى لقيمة الضرائب يكون مبلغ 2.5% سنويًا، وتتزايد قيمتها حتى تصل إلى 27.5% بحسب قيمة الوحدة السكنية.

ضوابط ضريبة الثروة العقارية

«الوطن» تشرح ضوابط ضريبة الثروة العقارية الطبيعيين الذين يقومون بتأجير الوحدات السكنية أو المصيفية الخاصة بهم، وبالتالي يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.