أسعار السمك اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق.. «تراجع كيلو البلطي»
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:40 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
أسعار السمك اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق - أرشيفية
شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 1-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات تراجعاً في بعض الأنواع، ويأتي من أبرزها انخفاض سعر كيلو البلطي الأكثر إقبالاً في الأسواق المصرية.
وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق، حسب آخر تحديث الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
أسعار الأسماك في مصر اليوم
وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:
سعر جمبري وسط: الكيلو بـ219 جنيها.
سعر جمبري صغير: الكيلو بـ123 جنيها.
سعر الوقار: الكيلو بـ174 جنيها.
سعر القاروص: الكيلو بـ97 جنيها.
سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ129 جنيها.
سعر الكابوريا: الكيلو بـ108 جنيهات.
سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ138 جنيها.
سعر قشر بياض: الكيلو بـ120 جنيها.
- سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ97 جنيها.
سعر سبيط: الكيلو بـ213 جنيها.
سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ100 جنيه.
سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ83 جنيها.
أسعار السمك البلطي
سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ74 جنيها.
سعر البلطي وسط: الكيلو بـ68 جنيها.
سعر البلطي صغير: الكيلو بـ51 جنيها.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر
سعر السردين المجمد: الكيلو بـ57 جنيها.
سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ79 جنيها.
أسعار سمك البوري
سعر بوري وسط: الكيلو بـ116 جنيها.