أسعار السمك اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق.. «تراجع كيلو البلطي»

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 1-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات تراجعاً في بعض الأنواع، ويأتي من أبرزها انخفاض سعر كيلو البلطي الأكثر إقبالاً في الأسواق المصرية.

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق، حسب آخر تحديث الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ219 جنيها.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ123 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ174 جنيها.

سعر القاروص: الكيلو بـ97 جنيها.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ129 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ108 جنيهات.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ138 جنيها.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ120 جنيها.

- سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ97 جنيها.

سعر سبيط: الكيلو بـ213 جنيها.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ100 جنيه.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ83 جنيها.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ74 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ68 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ51 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ57 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ79 جنيها.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ116 جنيها.