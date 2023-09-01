أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023 في مصر التي تتغير لحظياً على مدار اليوم، ومن أبرزها عيار 21 الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل السوق المصرية، وفق آخر تحديث للأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023 في مصر.. منها عيار 21

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023 في مصر ببداية التعاملات الصباحية، من بينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2531 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة ببداية التعاملات 2215 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات الصباحية 1899 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 2320 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1477 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023 في مصر ومن بينها عيار 21، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 17720 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة حسب ما يضعه التجار سواء سعر الضريبة أو المصنعية على أسعار المشغولات الذهبية أو السبائك.