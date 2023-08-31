هبوط جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 31-8-2023، انخفاضًا، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 2200 جنيه، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء 30-8-2023 إذ بلغ 2215 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر الذهب اليوم الخميس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 31-8-2023، في بداية تعاملات اليوم 2210 جنيهات، وفي حين انخفض 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الخميس واستقر عند 2200 جنيه في ختام تعاملات اليوم وذلك وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية وبالتالي فأن هذه الأسعار رسمية وللمستهلك.

«الوطن» ترصد سعر جرام الذهب عيار 21 بجميع أنواعه خاصة عيار 21 الأكثر شيوعًا في الأسواق ومحلات الصاغة وبين المواطنين.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في ختام التعاملات 2531 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال ختام التعاملات 2200 جنيه للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في ختام التعاملات 1899 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1477 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2320 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس خلال ختام التعاملات 17720 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، إذ أنه يزن 8 جرامات من عيار 21.