ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوياته في شهر.. ما السبب؟

ارتفعت أسعار الذهب إلى 1940 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، والتي عززت الرهانات على نهاية رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ما سبب ارتفاع أسعار الذهب؟

وأدى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى رفع المعدن إلى أعلى مستوياته في شهر، وأظهرت أحدث الإصدارات أن أكبر اقتصاد في العالم توسع بشكل أقل من المتوقع في الربع الثاني، في حين تراجع نمو الوظائف الخاصة إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر.

سعر الذهب عالميًا

ومن اتجاه آخر، انخفض معدل التضخم في ألمانيا بشكل طفيف فقط، وارتفع معدل التضخم في أسبانيا، ما دعم الحجة المطالبة بالمزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الخميس وتقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول السياسة النقدية.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1937.13 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 2007.76 دولار خلال 12 شهرًا.