سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات.. كم يبلغ الآن؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشارا داخل السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 31-8-2023 في منتصف التعاملات، بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في منتصف التعاملات 2531 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال منتصف التعاملات 2215 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات 1899 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1477 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2320 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات 17720 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، حيث إنه يزن 8 جرامات من عيار 21.