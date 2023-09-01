سعر الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023.. اعرف عيار 21 بكام

سجل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 1-9-2023 ثباتًا في الأسعار إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه، مقارنة بأسعار أمس الخميس وذلك بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1-9-2023 في بداية تعاملات اليوم 2200 جنيهات، وكان آخر انخفاض أمس 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم واستقر عند 2200 جنيه في ختام تعاملات اليوم وذلك وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية وبالتالي فأن هذه الأسعار رسمية وللمستهلك.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» ترصد سعر جرام الذهب عيار 21 بجميع أنواعه خاصة عيار 21 الأكثر شيوعًا في الأسواق ومحلات الصاغة وبين المواطنين.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في ختام التعاملات 2531 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال ختام التعاملات 2200 جنيه للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في ختام التعاملات 1899 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1477 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2320 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة خلال ختام التعاملات 17720 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، إذ أنه يزن 8 جرامات من عيار 21.