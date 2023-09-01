مسجد «القدس» بكفر الشيخ يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أكد الدكتور عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن حصول مسجد «القدس» بمركز بلطيم في كفر الشيخ، على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ»، جاء للطراز المعماري الإسلامي الفريد للمسجد، وكذلك كونه يسع المئات من المصلين، علاوة على سعة ساحة المسجد، وتطبيقيه لكل المعايير الموصي بها للحصول على ضمان الجودة من الفئة «أ»، وعلى رأسها النظافة ونشر ثقافة التسامح.

بناء 5 آلاف مسجد

وأوضح وكيل أوقاف كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ زاخرة بالعديد من المساجد التي تتميز بالطرز المعمارية الفريدة، وهو ما يظهرها في أبهي صورها، وذلك لتعمير مساجد الله، مشيراً أن لدينا نحو 5000 آلاف مسجد على نطاق المحافظة.

النظافة والصيانة الدورية

وأضاف أن الاهتمام الدوري بتطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم وصيانة تلك المساجد أمر هام لدينا، ونشدد ونتابعه عن كثب، لتصبح تلك المساجد منارة ممتازة لنشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف في شتى ربوع قرى ومدن محافظة كفر الشيخ.