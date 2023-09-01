الفائزة بالمركز الأول في «رالي العلمين»: «صحابي ميعرفوش يمشوا ورايا»

قالت «هايدي» الفائزة بالمركز الأول في «رالي العلمين»، إنها تحب تعلم قيادة السيارات منذ صغر سنها، موضحة: «عمري ما تخليت أني أسوق في صحراء، أو الطرق الواعرة»، وأنها تحب أن تشاهد سباقات السيارات.

«هايدي»: «صحابي مبيعرفوش يمشوا ورايا»

وأوضحت «هايدي» خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج «8 الصبح» علي قناة «DMC» أن أقصى سرعة وصلت إليها ثناء قيادتها للسيارة هي 200 كم، على الطريق الصحراوي: «صحابي مبيعرفوش يمشوا ورايا وإحنا مسافرين، لازم يمشوا قدامي علشان نمشي براحة، مبعرفش أمشي غير 180 أو 160 أو 200».

وتابعت أن كل من يحب قيادة السيارات والمشاركة في الرالي لا يحب السير على الأسفلت «بالراحة»، وأن من يقود بسرعة لا يشترط أن يكون في عجلة من أمره، لكنه تعود على ذلك.

سباق الرالي

وتابعت أن الرالي هو نوع من أنواع سباقات العربيات، يعتمد على قدرة السواق علي التحكم في السيارة هو «سباق تحمل أو قدرة»، يجب على السواق أن يتحكم في السيارة في المناطق الوعرة علي المجهزة.