مراسلة «8 الصبح» من العلمين: 500 مشارك في بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات

كشفت شرمندة الدسوقي، مراسلة برنامج «8 الصبح»، عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في اليوم الثاني للأسبوع السابع أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط في نسخته الأولى، والذي احتوى على أحداث رياضية وفنية وثقافية وترفيهية، إذ شهد عددًا من الفعاليات الرياضية بينها بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات والتي شارك فيها أكثر من 500 مشارك وهو أكبر عدد ينضم لهذه المسابقة.

500 متشارك شارك في الرياضة

وأضافت «الدسوقي» خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين لبرنامج 8 الصبح تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»: «بالأمس كانت الجولة الأخيرة والختامية والتي تضمنت 3 جولات».

مسابقة الراي من أهم الرياضة

وأوضحت أن رياضة سباق السيارات والتي يطلقوا عليها مسابقة الراي هي من أهم الرياضة والتي ميزت مدينة العلمين بها بأشياء كثيرة، منها 500 متشارك وهذا كان أكبر عدد شارك في تاريخ هذه الرياضة داخل مدينة العلمين، والتي شهدت تنظيما أكثر من رائع.