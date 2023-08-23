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«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن»: تحت مظلة «المتحدة».. مصر بيت الدراما

كتب:

شريف سليمان
10:54 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
ملف الوطن

ملف الوطن

سلط برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية آية جمال الدين، الضوء على الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والصادر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، بعنوان تحت مظلة «المتحدة».. مصر بيت الدراما. 

الدراما مرآة للمجتمع

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن: «الدراما هي مرآة المجتمع وبوابة لعرض مشكلات وأزمات يعيشها الناس والمجتمع وأداة لعرض الحلول والتخلص من الأزمات، كما أنها توثق الأحداث المختلفة، وتلعب دورا كبيرا في تغيير القوانين وحل المشكلات التي تواجه المجتمع».

خطوة مهمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضاف عبدالراضي: «الخطوة الشركة التي اتخذتها الشركة المتحدة بتكوين قطاع منتجي الدراما خطوة مهمة جدا وفي توقيت صحيح، نتحدث عن مظلة لأهم شركات الإنتاج في مصر، وعلى أساسها، فإن النظام الذي يجرى تشكيله سيكون فيه أجور جيدة وتنوعا على مستوى الأعمال الدرامية المقدمة».

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