«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن إصدار 320 ألف قرار علاج بـ1.8 مليار جنيه في شهر

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين على قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بإصدار 320 ألف قرار علاج خلال شهر، بعنوان «الصحة: إصدار 320 ألف قرار علاج بـ1.8 مليار جنيه في شهر».

قرارات العلاج أمر مكلف للغاية

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إنه جرى إصدار حوالي 320 ألف قرار علاج خلال شهر واحد، ولو جرى حساب هذا القرار على مدار العام سيصل إلى 4 ملايين قرار، وهذا أمر مكلف للغاية على الدولة، والمخصصات الطبية للعلاج على نفقة الدولة تساوي أرقاما ضخمة للغاية.

مبادرات قطاع الصحة

أضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «dmc» أن كل مبادرة في قطاع الصحة تستهدف قطاع معين أو مرض محدد للقضاء عليه، مثل فيرس سي، مؤكدا أن التقديم للعلاج على قوائم الانتظار يجرى بدون أي وسائط.