«إكسترا نيوز»: فرقة صواريخ وزعت هدايا على الجماهير في العلمين
كتب:
مريم جاد
11:29 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
موفدة قناة «إكسترا نيوز»
قالت سارة سراج، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن حفلات غنائية لمطربين رائعين انتهت أمس، منهم «أبو، عمر كمال، دبل زوكش وفرقة الصواريخ» وقد أدى المطرب «أبو» أغنية 3 دقات وأغنية عيش يا قلبي.
عمر كمال يقلد محمد فؤاد ببعض أغانيه
وأضافت عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز» من خلال برنامج «هذا الصباح» لفعاليات المهرجان: قام الفنان «عمر كمال» بغناء العديد من الأغاني المميزة الخاصة به منها « لغبطيطا» وبعض أغاني مطربين منهم محمد فؤاد لتشابه صوته معه، لافتة إلى أن فرقة «صواريخ» قامت بعمل لفته رائعة بالحفل حيث وزعت بعض الهدايا على الجماهير امتنانا بحضورهم.
تابعت: «اليوم تبدا حفلات جديدة من بينها حفلة للفنان ويجز وقرر حضورها عدد كبير من الجماهير وتم نفاذ عدد التذاكر بسبب الرغبة في الإقبال على الحفلة».