رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فريق الصورايخ ينضم لدبل زوكش في حفل مهرجان العلمين

كتب:

ياسمين محمود
03:51 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
جانب من حفل مهرجان العلمين

جانب من حفل مهرجان العلمين

بدأ مطربو المهرجانات دبل زوكش حفلهما الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية الملوك وأغنية العو وسط تفاعل الجمهور بالتصفيق والغناء.

الصورايخ ينضم لدبل زوكش بمسرح العلمين

وبعدها انضم فريق الصواريخ إلى مطربي المهرجان دبل زوكش لغناء أحدث أغانيهم سويا على المسرح وتوزيع الهدايا على جمهورهم.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

تتضمن مهرجان العلمين الجديدة عددا من الحفلات الغنائية الناجحة من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.

اقرأ المزيد:

عمر كمال يغني لمحمد فؤاد في مهرجان العلمين

عمر كمال يفاجئ جمهوره بالغناء لتامر عاشور في مهرجان العلمين

عمر كمال يبدأ حفله في مهرجان العلمين على أنغام «هنعمل لغبطيطا»

المطرب أبو من مهرجان العلمين: «أجمل حاجة في مصر ناسها»

المطرب «أبو» لجمهوره: «مبسوط إني معاكم في مهرجان العلمين»
بقلم ياسمين محمود