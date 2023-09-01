فريق الصورايخ ينضم لدبل زوكش في حفل مهرجان العلمين

بدأ مطربو المهرجانات دبل زوكش حفلهما الغنائي بمهرجان العلمين بأغنية الملوك وأغنية العو وسط تفاعل الجمهور بالتصفيق والغناء.

الصورايخ ينضم لدبل زوكش بمسرح العلمين

وبعدها انضم فريق الصواريخ إلى مطربي المهرجان دبل زوكش لغناء أحدث أغانيهم سويا على المسرح وتوزيع الهدايا على جمهورهم.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

تتضمن مهرجان العلمين الجديدة عددا من الحفلات الغنائية الناجحة من بينها تامر حسني والكينج محمد منير وحميد الشاعري وحكيم وأنغام وعمر خيرت وبهاء سلطان وتامر عاشور وكارول سماحة وراغب علامة ونانسي عجرم واليسا ومطرب الراب العالمي (russ) ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد عدوية ومحمود الليثي ورضا البحراوي ومسلم.