«تعليم الإسكندرية»: تدريبات عملية لطالبات «المزدوج» في مصانع الملابس

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج يحظى باهتمام بالغ من الدولة لما له من مميزات متعددة، فهو يؤسس فني متعلم ولديه فرصة عمل مضمونة في المصانع والشركات، بالإضافة لوجود مكافآت مالية أثناء الدراسة، مما جعل نسبة إقبال الطلاب عليه تزداد عاما بعد الآخر.

تدريب الطلاب في المصانع والشركات

فيما أضافت نادية فتحي، وكيل مديرية التعليم بالإسكندرية، أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج فرصة جيدة لأبنائنا الباحثين عن مؤهل علمي وعملي، يوفر لهم الكثير من الخدمات، إلى جانب الحصول على مؤهل متوسط، ويمكنهم أيضا الالتحاق ببعض الكليات حال تفوقهم، وأثناء الدراسة يتم تدريب الطلاب من مدارس التعليم والتدريب المزدوج في المصانع والشركات التي تفتتح هذا النوع من المدارس بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم، كما يتم تدريب الطالبات خلال الصيف في مصانع الملابس الجاهزة.

رفع المستوى المهاري للطلبة

وأشارت المهندسة أمل حسان، مدير إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تدريبات الطلاب والطالبات في التعليم المزدوج يكون بالمصانع خلال فترة الإجازة وبالأجر لرفع المستوى المهاري وتنمية قيمة العمل لديهم.