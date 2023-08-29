«تعليم الإسكندرية»: مبادرة جديدة لتصنيع زي طلاب 400 مدرسة بأسعار مخفضة

كشف الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عن مبادرة جديدة انتهجتها المديرية هذا العام تتمثل في تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني، إذ جرى التعاقد مع قرابة 400 مدرسة من مدارس الإسكندرية لتصنيع الزي المدرسي لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

وأضاف «أبو زيد»، أنه تم التعاقد بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الخارجي، مع طرح 3 أنواع من الأقمشة ولكل مدرسة حق اختيار النوع التي تريده وفقا للفئة السعرية المستهدفة.

تفاصيل صنع الزي المدرسي في الإسكندرية

وأكد أنه يتم صنع الزي المدرسي بأفضل خامة وأفضل جودة تصنيع ودخول التعليم الفني كمنافس حقيقي بأيدي طلاب ومعلمي التعليم الفني.

مميزات مبادرة صنع الزي المدرسي بالمدارس الفنية

وأشار إلى أن هذا المبادرة شكلت نقلة نوعية في التعليم الفني حيث أن المدارس الفنية تعمل بجهد خلال تلك الأيام بحضور الطلاب والمدرسين لإنجاز هذا العمل، وهو ما أدى إلى ارتباط الطلاب بمدارسهم الفنية، لافتا إلى أن العام المقبل سوف يستهدفون أعداد أكثر من المدارس في الإسكندرية.