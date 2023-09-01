أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق.. تبدأ من 4 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 1-9-2023 بمختلف الأسواق والمحلات استقراراً مقارنة بأسعارها أمس الخميس، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الفاكهة بشكل يومي، والتي تتغير قليلاً من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق، كما يلي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ21 جنيها.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ31 جنيها.

سعر الخوخ: الكيلو بـ27 جنيها.

سعر البرقوق: الكيلو بـ34 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ30 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ7.5 جنيه.

سعر كيوي: الكرتونة بـ245 جنيها.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ14 جنيها.

سعر كاكا: الكيلو بـ19 جنيها.

سعر عنب مستورد الكيلو بـ33 جنيها.

سعر دوم الواحدة بـ4 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ11 جنيها.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ52 جنيها.

سعر أناناس: الواحدة بـ63 جنيها.

سعر بلح عجوة: الكيلو بـ29 جنيها.