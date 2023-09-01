أغنية «ناس كتير» للفنانة لطيفة تتخطى حاجز المليون مشاهدة في 24 ساعة

تخطت أغنية «ناس كتير» للنجمة لطيفة مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط من طرحها، كما تصدرت تريند تويتر خلال الساعات الماضية، ولاقت إشادات كبيرة من الجمهور، لما تحمله من فكرة جديدة بكافة تفاصيلها.

تفاصيل أغنية ناس كتير

أغنية «ناس كتير» للفنانة لطيفة كلمات كريم حكيم وألحان شريف إسماعيل وتوزيع بيرم المرغني وقام بإخراج الكليب الذي تم تصويره في مدينة الجلالة المخرج عمرو دونجا.

وأشاد رواد السوشيال ميديا بكلمات الأغنية، والتي تحمل رسائل حياتية تناسب الجمهور من الأجيال المختلفة، وهو ما قصدته النجمة لطيفة من خلال اختيارها للأغنية، مؤكدة أنها اختارت هذه الكلمات بثقة كبيرة في نجاحها.

التصوير بطريقة مبتكرة

وأضافت «لطيفة» في تصريحات صحفية أن تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، جاء بفكرة مبتكرة وأجواء صيفية على شواطئ الجلالة الذي يكشف مظاهر الجمال والرقي في المدينة المصرية الجديدة، مشيرة أنها انبهرت بالجمال الطبيعي في المنطقة، وقررت التصوير بها لإظهار الشواطئ الجاذبة في مصر.

الجدير بالذكر أن لطيفة تواصل طرح أغاني ألبومها الصيفي «لطيفة 2023»، وقد طرحت حتى الآن ثلاث أغان هي «طب أهو» و «مون أنور»، ثم «ناس كتير»، وحققت نسب مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تخطت الثلاث أغاني حتى اليوم ما يزيد عن 15 مليون مشاهدة.