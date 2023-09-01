«الأوقاف»: انطلاق 10 قوافل دعوية في المحافظات لتصحيح المفاهيم المغلوطة

تنطلق اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، في عدة محافظات، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن القوافل ستنطلق إلى المحافظات التالية:

10 قوافل دعوية

1- مديرية أوقاف البحر الأحمر «سفاجا».

2- مديرية أوقاف الإسماعيلية «القصاصين».

٣- مديرية أوقاف أسوان «الكرور».

٤- مديرية أوقاف المنيا «قرية بني حرام» دير مواس.

٥- مديرية أوقاف الجيزة «البدرشين».

٦- مديرية أوقاف دمياط «ميت الخولي» الزرقا.

٧- مديرية أوقاف البحيرة «النوبارية».

٨- مديرية أوقاف مطروح «الحمام».

٩- مديرية أوقاف كفر الشيخ «بلطيم».

١٠- مديرية أوقاف الفيوم «طامية».

كما تشهد مديرية أوقاف شمال سيناء «الشيخ زويد» أولى القوافل الدعوية المشتركة الكبرى بين الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية.

مسابقة إقامة الشعائر

وكانت وزارة الأوقاف نشرت أسماء المجموعة الثالثة من الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر من خطباء المكافأة المعتمدين من مديريات «دمياط - بني سويف – المنيا - أسوان - جنوب سيناء - المنوفية» من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي، موضحة أنها سننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين في المحافظات الأخرى.