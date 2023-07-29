تنظيم قوافل دعوية ودروس للواعظات بأوقاف كفر الشيخ

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من الأنشطة الدعوية منها قوافل دعوية، ودرس للواعظات، وبرنامج صيفي لنحو 500 طفل، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف في المحافظة.

مقرأتين للقرآن ودروس للواعظات

أكد الدكتور عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أنه جرى عقد مقرأتين للقرآن الكريم الأولى بمسجد على بن أبي طالب، وأخرى للجمهور بمسجد أبو العزائم، ودرس للواعظات بعنوان دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية بمسجد أبو العزايم، كما تم عمل مقرأة للسيدات بالمسجد بمعرفة الواعظة صافيناز الشحات السيد.

توزيع جوائز لتشجيع 500 طفل علي حفظ القرآن الكريم

وأضاف «بسيوني»، وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، أنه جرى عقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد سيدنا على بن أبى طالب، وتشجيعهم علي حفظ القرآن الكريم، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير، تحفيزا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.