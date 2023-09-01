مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها «دائري الفيوم»

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق الدائري بالفيوم، حيث كان سائق السيارة يقود بسرعة جنونية، وتفاجأ بالسيدة تعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من التوقف أو مفاداتها فصدمها لتسقط جثة هامدة على الفور.

مصرع سيدة صدمتها سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص على الطريق الدائري بدائرة مركز شرطة الفيوم.

سيدة مجهولة الهوية

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، مجهولة الهوية، حيث إنها لا تحمل أي إثبات شخصية، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بنشر أوصاف السيدة لتحديد هويتها وتسليم جثمانها لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.