وفاة 3 شباب وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوي

لقي 3 شباب من محافظة الفيوم مصرعهم، وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث تصادم سيارة ملاكي بالبوابات الهيكلية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وخّيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية تلات في محافظة الفيوم الذين وصفوهم بـ«خيرة شباب القرية»، فيما يكثفون الدعوات للشاب الرابع الذي يخضع لإجراء عملية جراحية لخطورة حالته.

أسماء المتوفين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء الشباب الثلاثة المتوفين في حادث طريق الفيوم، وهم: طه صلاح مشرف، ومحمد ناصر ذكار، ومحمود الشرقاوي، إذ كانوا في طريقهم إلى محافظة القاهرة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثامين المتوفين الثلاثة لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم.