إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على دائري الفيوم

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة أجرة صندوق محملة بالركاب وتروسيكل على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين، فاصطدما معًا، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «صندوق» محملة بالركاب، وتروسيكل على الطريق الدائري بالفيوم، أمام دخلة أبو عش بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على طريق دائري الفيوم، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ9 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.