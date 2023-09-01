غالية بن علي وهشام خرما في مهرجان القلعة بالمحكى.. الأحد المقبل

تستمر فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلين متتاليين مساء الأحد 3 سبتمبر على مسرح المحكى.

ووفق بيان صادر عن دار الأوبرا، ففي الثامنة مساء يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي أوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

غالية بن على في مهرجان القلعة

وفي العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من أعمالها الخاصة إضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، ألم مسكني، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها من الأغاني.