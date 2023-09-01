رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

غالية بن علي وهشام خرما في مهرجان القلعة بالمحكى.. الأحد المقبل

كتب:

بسمة شطا
01:47 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
غالية بن علي

غالية بن علي

تستمر فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلين متتاليين مساء الأحد 3 سبتمبر على مسرح المحكى.

ووفق بيان صادر عن دار الأوبرا، ففي الثامنة مساء يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي أوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

غالية بن على في مهرجان القلعة 

وفي العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من أعمالها الخاصة إضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، ألم مسكني، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها من الأغاني.

اقرأ المزيد:

تفاصيل مهرجان «شُباك» اللندني.. يضم حفلا للفنانة التونسية غالية بن علي

غالية بن علي: لم أدرس الموسيقى والغناء في الجامعة وأحب الرسم

غالية بن علي: «سعيدة بمشاركتي بمهرجان جرش.. وأجرينا بروفات الحفل في بلجيكا»

غالية بن علي تروج لحفلها ضمن فعاليات مهرجان القلعة 2023: في أحضان التاريخ
بقلم بسمة شطا