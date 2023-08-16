غالية بن علي: «سعيدة بمشاركتي بمهرجان جرش.. وأجرينا بروفات الحفل في بلجيكا»

قالت الفنانة غالية بن علي، إنها سعيدة بوجودها ضمن مهرجان جرش مع الوجود التونسي مثل الفنان صابر الرباعي، مشيرة إلى أنها تقوم ببعض التحضيرات قبل الحفل بمشاركة العديد من الموسيقيين الذين يأتون من دول مختلفة على مستوى العالم.

تجهيزات واستعدادات مستمرة

وأضافت «علي»، خلال حوارها المذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى عمل العديد من «البروفات» في بلجيكا، والفرقة الخاصة بها تضم عازفًا أردنيًا، وهناك العديد من التجهيزات والاستعدادات التي تجرى بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية بمسألة مقابلة الجمهور الأردني مرة أخرى.

مشكلات وتحديات واجهت الفرقة

وتابعت: «كل عازف له دور مهم للغاية أثناء العرض، وكلا منهم لديه ثقافة مختلفة لاختلاف الدول التي نأتي منها، واجهنا مشكلة اعتذار إحدى عازفي الفرقة عن المشاركة معنا لظروف خاصة بها ولكن اكتشفنا عازف أردني لقى إعجاب جميع الحضور بشدة»، مؤكدة: «جميع الفرقة متشوقة ومستعدة للمسرح».

وأكدت: «زرت مهرجان جرش منذ زمن طويل مع شاعر أردني نهارا، وقال لي حينها هنا فيه مهرجان جرش الدولي المعروف، وبعدها سيرت على المسرح وقولت لنفسي: «في يوم من الأيام هغني على هذا المسرح»».