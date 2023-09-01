محمد الشاذلي: الناس تتابع حفلات مهرجان العلمين الفنية والترفيهية بشغف

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الناس تتابع بشغف كبير جدا الحالة الفنية والترفيهية التي يقدمها مهرجان العلمين، حيث يقدم تنوعا كبيرا في كل الحفلات والفعاليات الفنية، مثل الراب والمهرجانات وحفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت وغناء صوفي وإنشاد ديني وراب لفنانين أجانب.

الاستعانة بالنجوم الشباب

وأضاف «الشاذلي»، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ما حدث في المهرجان نجاح يحسب للقائمين عليه، حيث اختاروا كل أطياف وألوان الغناء للمشاركة في حفلات المهرجان».

وتابع الإعلامي: «من الأشياء الرائعة التي لفتت نظري في هذا المهرجان، أنه جرى الاستعانة بالنجوم الشباب ومغنيي المهرجانات والراب المصريين، حيث اختاروا كلمات رائعة ومعقولة بعيدا عن الاختيارات التي لا تناسب الذوق المصري».

تنظيم البطولة العربية للجودو

وأشار، إلى أن الامر لم يقتصر على الغناء، بل شهدت فعاليات المهرجان أحداثا ترفيهية وثقافية ورياضية كثيرة مثل بطولة كرة القدم الشاطئية التي شارك فيها نجوم كرة القدم من الجيل الذهبي وتحدي الجيت سكي وتنظيم البطولة العربية للجودو وسباق السيارات وتفاعل الناس معه.