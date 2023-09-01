بعد وفاة الشاعر كريم العراقي.. ما المرض المتسبب في رحيله؟

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، وفاة الشاعر كريم العراقي، فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، بعد رحلة مع المرض، ما سبب حزنًا شديدًا لمحبيه؛ لذا نوضح المرض المتسبب في وفاته.

وفاة الشاعر كريم العراقي

ونعى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي الشاعر الراحل كريم العراقي، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبو ظبي».

المرض المتسبب في وفاة كريم العراقي

ووفقًا لِما كشفه الشاعر كريم العراقي، خلال لقاء تليفزيوني، فقد أُصيب بـ مرض السرطان الذي انتشر في جسده بشكل كبير مما أدى إلى فقدانه الرؤية في إحدى عينيه، وخضوعه لإجراء عدة عمليات جراحية وتلقى جلسات العلاج الكيماوي تسببت في تساقط شعره.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــا.